Карантин в Україні: кількість шлюбів та розлучень різко скоротилася
Українці в карантинний період стали на третину рідше укладати шлюби, ніж це було раніше. Скоротилася також і кількість розлучень
Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року
В Україні кількість шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Мін'юсту.
«Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня по 10 жовтня 2019 роки кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 - 107 069», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зменшилася також і кількість розлучень.
У період з 12 березня по 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року – 16 475.
Зазначимо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Хомчак одружився.
До слова, жінка розповіла, як пандемія коронавірусу врятувала її шлюб.