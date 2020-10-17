Карантин в Україні: кількість шлюбів та розлучень різко скоротилася



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Українці в карантинний період стали на третину рідше укладати шлюби, ніж це було раніше. Скоротилася також і кількість розлучень

Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року

В Україні кількість шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Мін'юсту.

«Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня по 10 жовтня 2019 роки кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 - 107 069», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зменшилася також і кількість розлучень.

У період з 12 березня по 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року – 16 475.

Зазначимо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Хомчак одружився.

До слова, жінка розповіла, як пандемія коронавірусу врятувала її шлюб.