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    Суспільство

    Карантин в Україні: кількість шлюбів та розлучень різко скоротилася

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    <p>Українці в карантинний період стали на третину рідше укладати шлюби, ніж це було раніше. Скоротилася також і кількість розлучень</p> - Карантин в Україні: кількість шлюбів та розлучень різко скоротилася

    Українці в карантинний період стали на третину рідше укладати шлюби, ніж це було раніше. Скоротилася також і кількість розлучень

    Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року

    В Україні кількість шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Мін'юсту.

    «Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня по 10 жовтня 2019 роки кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 - 107 069», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що зменшилася також і кількість розлучень.

    У період з 12 березня по 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року – 16 475.

    Зазначимо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Хомчак одружився.

    До слова, жінка розповіла, як пандемія коронавірусу врятувала її шлюб.

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