Головний санітарний лікар назвав введення локдауна «виключно резервним варіантом»



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«Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров’я» - Ляшко

«Система охорони здоров’я буде справлятися і при показниках в 10 тисяч нових випадків зараження» – Ляшко

У МОЗ назвали можливість введення локдауна резервним варіантом. Його будуть розглядати тільки, якщо вже не можна буде обмежитися більш м’якими заходами.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб уникнути, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що введення жорсткого локдауна – це вже виключно такий резервний момент, коли нічого не можна буде іншого зробити», – підкреслив Ляшко.

Він також зазначив, що система охорони здоров’я буде справлятися і при показниках в 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу.

«Сьогодні ми реєструємо по 5-7 тисяч випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися. Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися протиепідемічних норм і правил», – сказав Ляшко.

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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