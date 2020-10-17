Кабмін хоче запровадити штрафи за маски на підборідді: названо суми



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За маски на підборідді у разі прийняття законопроєкту доведеться платити до 255 грн

Для фізичних осіб штрафи будуть порівняно невеликі

Кабінет міністрів розробив новий законопроєкт, який повинен зобов'язати не просто носити медичні засоби захисту, але й робити це правильно. За маски на підборідді доведеться платити 255 грн.

Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel.

«Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті, навіть трохи зменшуються штрафи, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину», – презентував законопроєкт міністр юстиції Денис Малюська.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює.

Так, якщо, наприклад, прийти в торговельний центр і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

«Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, які закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – йдеться в законопроєкті.

Як пояснює юрист Олександр Плахотник, це адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції.

Однак найчастіше поліцейські просто роблять зауваження, а не виписують штрафи, розповідає експерт.