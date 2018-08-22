Порядок на День Незалежності охоронятимуть понад 30 тисяч правоохоронців



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День Незалежності: поліція працюватиме в посиленому режимі

Сергій Князєв запевнив, що у Нацполіції достатньо особового складу, щоб забезпечити безпеку громадян

Охорону порядку на День Незалежності України забезпечуватимуть понад 30 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу.

«По всій державі — понад 30 тисяч (співробітників — ред.) Національної гвардії, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інших», — сказав Аваков.

Глава Національної поліції Сергій Князєв запевнив, що у Нацполіції достатньо особового складу, щоб забезпечити безпеку громадян не тільки в Києві, а й «у кожному містечку, місті нашої держави на гідному рівні».

Раніше повідомлялося, що на День Незалежності Держприкордонслужба посилить заходи безпеки на кордоні.

Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

На Хрещатику ввечері 20 серпня було проведено чергову репетицію параду за участю військової авіації.

Джерело: Громадське