ЄС має твердий намір продовжити санкції стосовно РФ



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ЄС буде вимагати від Росії поважати Мінські домовленості та виконувати їх

Євросоюз має твердий намір продовжити економічні санкції стосовно РФ через її агресію проти України.

Таку позицію в коментарі Укрінформу висловив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Педро Серрано під час форуму з питань безпеки в Вашингтоні.

«Європейський Союз твердо налаштований на підтримку територіальної цілісності України. Ми підтримуємо Україну в політичному й економічному плані, в тому числі підтримуємо шляхом санкцій (проти Росії – ред.), і ми продовжимо це робити», - зазначив європейський дипломат.

Він підкреслив, що така політична лінія Євросоюзу зберігатиметься.

«Ми вимагатимемо від Росії поважати Мінські домовленості та виконувати їх. Це є сталою політикою Європейського Союзу», - зауважив Серрано.