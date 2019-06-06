  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС має твердий намір продовжити санкції стосовно РФ

    • Розсилка
    ЄС має твердий намір продовжити санкції стосовно РФ

    ЄС буде вимагати від Росії поважати Мінські домовленості та виконувати їх

    Євросоюз має твердий намір продовжити економічні санкції стосовно РФ через її агресію проти України.

    Таку позицію в коментарі Укрінформу висловив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Педро Серрано під час форуму з питань безпеки в Вашингтоні.

    «Європейський Союз твердо налаштований на підтримку територіальної цілісності України. Ми підтримуємо Україну в політичному й економічному плані, в тому числі підтримуємо шляхом санкцій (проти Росії – ред.), і ми продовжимо це робити», - зазначив європейський дипломат.

    Він підкреслив, що така політична лінія Євросоюзу зберігатиметься.

    «Ми вимагатимемо від Росії поважати Мінські домовленості та виконувати їх. Це є сталою політикою Європейського Союзу», - зауважив Серрано.

    ЄС санкції Педро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ