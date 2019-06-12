МЗС України закликає посилити санкції проти РФ через нові арешти в окупованому Криму



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Міністерство закордонних справ України

В українському зовнішньополітичному відомстві закликають міжнародних партнерів посилити тиск на Росію

Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання російськими силовиками в Криму кримських татар.

Про це повідомили в прес-службі українського МЗС.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з новими масовими незаконними обшуками будинків і затриманнями кримських татар, які відбулися вчора в Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму. Як і в попередніх випадках, російська окупаційна влада продовжує репресії проти корінного населення під прикриттям «боротьби з тероризмом», – йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві закликають міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.

Напередодні США закликали російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.

Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.