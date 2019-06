Українське посольство засудило рішення британської World Travel Awards нагородити готель у Криму

World Travel Awards нагороджувала цей кримський готель, починаючи з 2016 року

Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards нагородити премією один із готелів, розташованих в окупованому Криму.

«Ми засуджуємо рішення World Travel Awards включити Mriya Resort&Spa в окупованому Росією Криму в список європейських домінантів-2019. Це ніщо інше, як сором і підтримка порушення міжнародного права від Росією. З 2018 року на курорт Mriya&Spa розповсюджуються санкції США, тому що Крим - це Україна», - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

We condemn @WTravelAwards decision to include Mriya Resort&Spa in #Russia-occupied #Crimea into Europe Nominees 2019. This is nothing but a shame&co-sponsorship of a breach of Int'l law by #Russia. Since 2018 U.S. sanctions have targeted Mriya Resort&Spa because #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Zd3EfAGeZ7