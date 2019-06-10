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    Українське посольство засудило рішення британської World Travel Awards нагородити готель у Криму

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    Mriya Resort&amp;Spa в окупованому Криму&nbsp; - Українське посольство засудило рішення британської World Travel Awards нагородити готель у Криму
    Mriya Resort&Spa в окупованому Криму 

    World Travel Awards нагороджувала цей кримський готель, починаючи з 2016 року

    Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards нагородити премією один із готелів, розташованих в окупованому Криму.

     «Ми засуджуємо рішення World Travel Awards включити Mriya Resort&Spa в окупованому Росією Криму в список європейських домінантів-2019. Це ніщо інше, як сором і підтримка порушення міжнародного права від Росією. З 2018 року на курорт Mriya&Spa розповсюджуються санкції США, тому що Крим - це Україна», - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

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    Згідно з інформацією на сайті World Travel Awards, кримський готель отримав відразу три нагороди - провідний європейський сімейний курорт класу «люкс», провідний курорт Європи для відпочинку і провідний європейський курорт для проведення ділових заходів.

    World Travel Awards нагороджувала цей кримський готель, починаючи з 2016 року.

    Зазначимо, що організація цього року також присудила три нагороди російській авіакомпанії «Аерофлот», в тому числі у номінації «Провідний авіаційний бренд Європи».

    Розташована у Лондоні організація World Travel Awards повідомляє, що вона відзначає нагородами провідних представників індустрії подорожей, готельного бізнесу, цивільної авіації.

     

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