Посли країн-членів Альянсу підписали протокол про вступ Північної Македонії до НАТО



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Північна Македонія може стати членом НАТО на липневому саміті Альянсу

Постійні представники усіх 29 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) підписали протокол про вступ Республіки Північна Македонія до Альянсу у майбутньому, пише УНІАН.

Церемонія підписання відбулася на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі за участю генерального секретаря Єнса Столтенберга і македонського міністра закордонних справ Ніколи Дімітрова. Перед підписанням Столтенберг заявив, що це історична подія.

За його словами, прем'єр-міністри Греції Алексіс Ципрас і колишньої югославської республіки Македонія Зоран Заєв продемонстрували велике стратегічне бачення і мужність, коли підписали угоду про погодження нової назви - Республіка Північна Македонія, щоб урегулювати багаторічну суперечку щодо назви Македонії.

Північна Македонія може стати членом Альянсу на липневому саміті НАТО.

8 січня глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна має шанс вступити до Альянсу після Македонії.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і НАТО привітали рішення парламенту Македонії, який схвалив початок процедури перейменування країни в Республіку Північна Македонія.