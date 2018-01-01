Посол Чалий розповів, навіщо Україні скасування віз з Антигуа і Барбуда

Чалий запевняє, що для Києва є цінною позиція кожної держави в ООН та інших міжнародних інституціях на підтримку України

Україна уклала з острівною державою Антигуа і Барбуда угоду про взаємне скасування візових вимог. Як повідомляє «Укрінформ», церемонія відбулася в понеділок, у посольстві України в Вашингтоні. «Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє



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Фото: Укрінформ Посол України Валерій Чалий та посол Антигуа і Барбуда Рональд Сандерс підписують угоду про безвіз

Чалий запевняє, що для Києва є цінною позиція кожної держави в ООН та інших міжнародних інституціях на підтримку України

Україна уклала з острівною державою Антигуа і Барбуда угоду про взаємне скасування візових вимог.

Як повідомляє «Укрінформ», церемонія відбулася в понеділок, у посольстві України в Вашингтоні.

«Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно», - пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс.

Він підкреслив, що для його країни збереження системи міжнародного права є принциповим.

«Для України важливо отримати підтримку інших країн, але це також важливо для нас – стояти разом з вами, оскільки, коли ми підтримуємо вас, ми відстоюємо й власні позиції», - зауважив дипломат.

Зі свого боку, український посол в США Валерій Чалий, який від імені України поставив підпис в Угоді про взаємне скасування візових вимог, пояснив, що означає взаємодія з Антигуа і Барбуда з офіційним Києвом.

«Для нас є цінною позиція кожної держави в ООН та інших міжнародних інституціях на підтримку України. Антигуа і Барбуда виступила з послідовною позицією проти порушення прав людини в Криму, проти спроби незаконної анексії Криму, тричі – по трьох резолюціях ООН – вони голосували за нашу позицію», - зауважив посол.

Він зазначив, що цю політичну взаємодію потрібно розвивати надалі.

Крім того, за його словами, існує ряд інших моментів. У цьому зв'язку він нагадав, що під прапором держави Антигуа і Барбуда ходить багато судів у світі. Тому, коли відбуваються піратські захоплення громадян України на таких судах, важливо напряму виходити на державне керівництво цих країн.

«Прямий контакт з ними уже допомагав урятувати наших громадян», - зауважив посол.

Посол також зазначив, що в понеділок домовився зі своїм колегою з острівної держави «розглянути можливості для обміну студентами», щоб зміцнити міжлюдські контакти, необхідні для більшого розуміння.

Що ж стосується туризму, то зараз, як визнав український посол, поки немає «грандіозних можливостей» для збільшення потоків туристів між двома країнами.

«Але така угода (про «безвіз»- ред.) не може залишатись тільки на папері: якщо ми зараз поліпшили умови для в'їзду громадян, ми маємо отримати більше туристів – як з України, так (що для мене головніше) і з Антигуа в Україну», - зауважив Чалий.

Він також зазначив, що угода відкриває реальні можливості для українського бізнесу «інвестувати в Антигуа і Барбуду та мати непоганий результат».

Водночас, посол нагадав, що в цій країні продовжує зберігатися частина арештованих активів Павла Лазаренка.

«Зважаючи на те, що у нас залишаються питання неповернутих активів екс-прем'єр-міністра Лазаренка, частина яких все ще знаходиться в Антигуа і Барбуда, тут виникає багато питань повернення вкрадених в Україні грошей, і для цього потрібно постійно підтримувати діалог і на політичному, і на експертному рівнях», - зауважив український дипломат.

Підсумовуючи, він зазначив, що попри велику відстань між двома країнами, «говорити є про що».

Угода про взаємне скасування візових вимог між Україною та державою Антигуа і Барбуда набуде чинності після відповідних процедур ратифікації урядами обох країн.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом острівної держави Антигуа і Барбуда про взаємне скасування візових вимог.