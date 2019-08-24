Посол Ізраїлю привітав Україну з Днем Незалежності



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Йоель Ліон українською мовою привітав Україну

Ви чудові та добрі люди, давайте продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль, - Ліон

Посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності, закликавши продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль. Відповідне відеопривітання поширило ізраїльське диппредставництво у Києві.

«Україно, це твій День народження. Хоча я не приніс тобі торт, зате прем'єр-міністр Ізраїлю отримав від вас надзвичайно теплий прийом. Ви чудові та добрі люди, давайте продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль. З Днем Незалежності!», - вказав посол Йоель Ліон.