Посол Ізраїлю привітав Україну з Днем Незалежності
Ви чудові та добрі люди, давайте продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль, - Ліон
Посол Ізраїлю у Києві Йоель Ліон українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності, закликавши продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль. Відповідне відеопривітання поширило ізраїльське диппредставництво у Києві.
«Україно, це твій День народження. Хоча я не приніс тобі торт, зате прем'єр-міністр Ізраїлю отримав від вас надзвичайно теплий прийом. Ви чудові та добрі люди, давайте продовжувати будувати разом велику Україну та великий Ізраїль. З Днем Незалежності!», - вказав посол Йоель Ліон.
Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. 6 березня 2003 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний Гімн України», запропонований тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн пісню на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву твору Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». У той же час перша строфа гімну, згідно з пропозицією президента, звучатиме «Ще не вмерла України і слава, і воля». Цей закон підтримали 334 народних депутати, проти висловилися 46 із 433, що зареєструвалися для голосування.