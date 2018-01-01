Посол ЄС назвав основне завдання об'єднаних тергромад в Україні

Децентралізаційна реформа в Україні - це історія успіху за чотири роки, вважає Мінгареллі

Підвищення рівня життя людей - ось головне завдання для об'єднаних територіальних громад (ОТГ), у тому числі на Харківщині. Так сказав на зустрічі за круглим столом з головами 12-ти ОТГ Харківської області голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє «Укрінформ». «Децентралізаційна реформа в Україні - це



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Фото: Главком Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

Децентралізаційна реформа в Україні - це історія успіху за чотири роки, вважає Мінгареллі

Підвищення рівня життя людей - ось головне завдання для об'єднаних територіальних громад (ОТГ), у тому числі на Харківщині.

Так сказав на зустрічі за круглим столом з головами 12-ти ОТГ Харківської області голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє «Укрінформ».

«Децентралізаційна реформа в Україні - це історія успіху за чотири роки. Голови об'єднаних територіальних громад - піонери децентралізації. Ваше головне завдання - підвищення рівня життя людей, а ми допоможемо у розвитку спроможності громад», - зазначив посол.

Учасники зустрічі обговорили проблеми, які стосуються створення ОТГ.

Також Мінгареллі повідомив, що вже готуються програми поїздок за кордон за фінансової підтримки ЄС для спеціалістів у різних галузях.

Також посол ЄС пояснив голвам ОТГ, що міграція населення є по всій країні, але це тривожний сигнал.

«Не треба їхати за кордон. Необхідні умови можна створити у себе - через розвиток малого та середнього бізнесу, у тому числі у медичній сфері», - додав посол.

Процес створення ОТГ на території прикордонної Харківщини складний, зазначив Мінгареллі, але він рухається.

«Віримо, що будуть прийняті закони, які зроблять цей процес незворотним», - сказав він, зауваживши, що Євросоюз підтримує реформи місцевого самоврядування та надання громадянам високоякісних послуг.

Як відомо, у 12-ти ОТГ на Харківщині вже пройшли перші вибори, подано документи на ще чотирьох ОТГ, а всього за планом їх буде 58. Якщо зараз за чисельністю ОТГ Харківщина поступається західним регіонам, то лідирує за масштабом об'єднання людей в громадах: від 10 тис. до 30 тис. громадян.

Нагадаємо, 22 лютого у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця Мінгареллі виступить з промовою «Як запустити українську економіку».