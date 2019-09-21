Глава Представництва ЄС долучився до прибирання берегів Дніпра у Києві



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Фото Twitter Глави Представництва ЄС

21 вересня по всьому світу проходить Всесвітній день чистоти

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.

Про це він написав у Twitter.

«Дякуємо всім волонтерам, у т.ч. з Представництва ЄС, які сьогодні були на прибиранні берегів річки Дніпро у сонячному Києві. Ніхто інший, як самі люді, не може прибрати власний будинок. Пластикові відходи, в основному, лежать в основі стратегії ЄС щодо більш чистої планети», – написав він.

Thanks to all volunteers, incl from @EUDelegationUA, who were out today to clean the shores of the river Dnipro in sunny #Kyiv. Nobody else than people themselves can clean up their own house. Plastic waste, mainly, which is at the heart of #EU strategies for a cleaner planet. pic.twitter.com/VgXZozRSkI — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 21, 2019

21 вересня по всьому світу проходить Всесвітній день чистоти. Ініційована жителями Естонії найбільша громадянська акція в історії сьогодні стартувала на островах Фіджі і завершиться на Гавайських островах.

Міжнародне прибирання об’єднає мільйони людей щонайменше в 163 країнах.

Нагадаємо, цієї осені мешканців Києва очікують традиційні толоки з висадженням різних порід. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.