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    Глава Представництва ЄС долучився до прибирання берегів Дніпра у Києві

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    Глава Представництва ЄС долучився до прибирання берегів Дніпра у Києві
    Фото Twitter Глави Представництва ЄС

    21 вересня по всьому світу проходить Всесвітній день чистоти

    Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.

    Про це він написав у Twitter.

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    «Дякуємо всім волонтерам, у т.ч. з Представництва ЄС, які сьогодні були на прибиранні берегів річки Дніпро у сонячному Києві. Ніхто інший, як самі люді, не може прибрати власний будинок. Пластикові відходи, в основному, лежать в основі стратегії ЄС щодо більш чистої планети», – написав він.

    21 вересня по всьому світу проходить Всесвітній день чистоти. Ініційована жителями Естонії найбільша громадянська акція в історії сьогодні стартувала на островах Фіджі і завершиться на Гавайських островах.

    Міжнародне прибирання об’єднає мільйони людей щонайменше в 163 країнах.

    Нагадаємо, цієї осені мешканців Києва очікують традиційні толоки з висадженням різних порід. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

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