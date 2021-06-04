  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Посол Польщі Бартош Ціхоцькі: Декларації уряду України не можуть замінити домовленості з ЄС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посол наголосив, що для європейських перспектив України важливі передусім реформи - Посол Польщі Бартош Ціхоцькі: Декларації уряду України не можуть замінити домовленості з ЄС
    Посол наголосив, що для європейських перспектив України важливі передусім реформи
    Фото: «Главком»

    Декларації не можуть замінити реформи і реалізацію домовленостей між Україною і ЄС

    Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи вплинуть декларації щодо європейських перспектив, які почав підписувати Зеленський з країнами Балтії та Польщі, на вступ України до НАТО і ЄС.

    На думку дипломата, український уряд розуміє, що декларації не можуть замінити реформи і реалізацію домовленостей між Україною і ЄС.

    «У лютому цього року, коли відбулося засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, була ухвалена спільна заява, дуже гарний документ. У ньому написано, що уже зроблено і що є нашим спільним успіхом. Там є також і про те, що ще не зроблено і що потрібно зробити. Поки підписані декларації нічому не перешкоджають», – уточнив Бартош Ціхоцькі.

    Посол додав, що варто спостерігати за тим, що буде далі.

    Нагадаємо, що в травні президенти України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії підписали спільну декларацію про цінності, співпрацю і демократичні прагнення держав. Документ підписали з нагоди 230-ої річниці ухвалення першої польської конституції.

    У декларації наголошується, що Європа, яка об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють цінності свободи, демократії, верховенства права.

    Додамо, що створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Читайте також інтерв'ю: «Це не у Польщі загострення історичних питань пов'язують з виборами, а в Україні»
    Теги: Польща декларація Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посол Польщі Бартош Ціхоцькі: Декларації уряду України не можуть замінити домовленості з ЄС