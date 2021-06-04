Посол Польщі Бартош Ціхоцькі: Декларації уряду України не можуть замінити домовленості з ЄС

Посол наголосив, що для європейських перспектив України важливі передусім реформи

Декларації не можуть замінити реформи і реалізацію домовленостей між Україною і ЄС

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи вплинуть декларації щодо європейських перспектив, які почав підписувати Зеленський з країнами Балтії та Польщі, на вступ України до НАТО і ЄС.

На думку дипломата, український уряд розуміє, що декларації не можуть замінити реформи і реалізацію домовленостей між Україною і ЄС.

«У лютому цього року, коли відбулося засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, була ухвалена спільна заява, дуже гарний документ. У ньому написано, що уже зроблено і що є нашим спільним успіхом. Там є також і про те, що ще не зроблено і що потрібно зробити. Поки підписані декларації нічому не перешкоджають», – уточнив Бартош Ціхоцькі.

Посол додав, що варто спостерігати за тим, що буде далі.

Нагадаємо, що в травні президенти України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії підписали спільну декларацію про цінності, співпрацю і демократичні прагнення держав. Документ підписали з нагоди 230-ої річниці ухвалення першої польської конституції.

У декларації наголошується, що Європа, яка об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють цінності свободи, демократії, верховенства права.

Додамо, що створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.