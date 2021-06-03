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    Наївно думати, що зі зміною уряду в Польщі історичні питання відійдуть на другий план – посол Бартош Ціхоцькі

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    Посол вважає, що заява міністра Польщі про&nbsp;Бандеру&nbsp;&ndash; це про те, як ми ставимося до нашого минулого - Наївно думати, що зі зміною уряду в Польщі історичні питання відійдуть на другий план – посол Бартош Ціхоцькі
    Посол вважає, що заява міністра Польщі про Бандеру – це про те, як ми ставимося до нашого минулого
    Фото: «Главком»

    «Коли хтось замовчує, виправдовує великі порушення прав людини – це має глибокі негативні наслідки»

    Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи зможе Україна увійти в Європу, виходячи із заяв про Степана Бандеру, які лунали з вуст міністра Вітольда Ващиковського.

    На думку Ціхоцькі, заява міністра – це не якась його особиста думка. «Коли хтось замовчує, виправдовує великі порушення прав людини – це має глибокі негативні наслідки. Євроатлантична інтеграція полягає не тільки в тому, щоби збалансувати бюджет, чи ухвалити певний закон про Збройні Сили, банки, чи землю. Це і про те, як ми ставимося до нашого минулого, як ми пишемо підручники, як ми виховуємо своїх дітей», – уточнив дипломат.

    І додав, що коротка фраза міністра Ващиковського саме про відносини між Україною і Польщею. «Тому думати, що коли зміниться той чи інший уряд у Польщі, і що ці справи відійдуть на другий план, було би наївно», – резюмував він.

    Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський спричинив хвилю обурення в Україні своєю заявою про те, що Польща блокуватиме європейську перспективу Києва через різні бачення історичних питань. «Наше послання просте: з Бандерою до Європи не увійдете», – наголошував Ващиковський.

    Додамо, що «Арені Львів» можуть присвоїти ім’я Степана Бандери. З таким зверненням депутати Львівської обласної ради звернулись до Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України.

    Читайте також інтерв'ю: «Це не у Польщі загострення історичних питань пов'язують з виборами, а в Україні»
    Теги: історія Польща Україна Степан Бандера
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    Наївно думати, що зі зміною уряду в Польщі історичні питання відійдуть на другий план – посол Бартош Ціхоцькі