Наївно думати, що зі зміною уряду в Польщі історичні питання відійдуть на другий план – посол Бартош Ціхоцькі

Посол вважає, що заява міністра Польщі про Бандеру – це про те, як ми ставимося до нашого минулого

«Коли хтось замовчує, виправдовує великі порушення прав людини – це має глибокі негативні наслідки»

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи зможе Україна увійти в Європу, виходячи із заяв про Степана Бандеру, які лунали з вуст міністра Вітольда Ващиковського.

На думку Ціхоцькі, заява міністра – це не якась його особиста думка. «Коли хтось замовчує, виправдовує великі порушення прав людини – це має глибокі негативні наслідки. Євроатлантична інтеграція полягає не тільки в тому, щоби збалансувати бюджет, чи ухвалити певний закон про Збройні Сили, банки, чи землю. Це і про те, як ми ставимося до нашого минулого, як ми пишемо підручники, як ми виховуємо своїх дітей», – уточнив дипломат.

І додав, що коротка фраза міністра Ващиковського саме про відносини між Україною і Польщею. «Тому думати, що коли зміниться той чи інший уряд у Польщі, і що ці справи відійдуть на другий план, було би наївно», – резюмував він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський спричинив хвилю обурення в Україні своєю заявою про те, що Польща блокуватиме європейську перспективу Києва через різні бачення історичних питань. «Наше послання просте: з Бандерою до Європи не увійдете», – наголошував Ващиковський.

Додамо, що «Арені Львів» можуть присвоїти ім’я Степана Бандери. З таким зверненням депутати Львівської обласної ради звернулись до Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України.