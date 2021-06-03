Зеленський ветує законопроєкт про тюрму за брехню в деклараціях

Нова норма законопроєкту дозволить посадовцям переписувати дорогі машини і квартири, наприклад, на дружину

Президент Володимир Зеленський ветує законопроєкт про повернення тюремної відповідальності за брехню в деклараціях, щоб не допустити послаблення кримінальної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням», – заявив президент.

У пресслужбі глави держави зазначили, що нова норма законопроєкту дозволить посадовцям переписувати дорогі машини і квартири, наприклад, на дружину, яка нібито відмовляється надавати їм документи на майно і таким чином не декларувати їх.

«Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом», – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. Йдеться про проєкт закону №4651. «За» проголосували 307 нардепів.