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    Посол США в ОБСЄ: за злочини в Бучі мають відповісти всі – від солдата до генерала

    США засуджують звірства російських військ на Київщині - Посол США в ОБСЄ: за злочини в Бучі мають відповісти всі – від солдата до генерала
    США засуджують звірства російських військ на Київщині
    фото з відкритих джерел

    Сполучені Штати вже давно попереджали, що «путінські війська, цілком можливо, будуть чинити звірства у рамках їхньої загарбницької війни»

    За кожен злочин, який скоїли росіяни в Бучі та інших містах, мають відповідати не лише їхні солдати. Адже вина також лежить на кожному з їхніх генералів. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Укрінформ.

    «Звіти та фото, які ми побачили, включно з нещодавніми жахливими кадрами з Бучі, свідчать про те, що це не дії якогось одного солдата чи двох. Вони є частиною ширшої тривожної мережі повідомлень про звірства. Усі російські сили – від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази, – повинні понести відповідальність за свої дії», – заявив Карпентер.

    За його словами, Сполучені Штати вже давно попереджали, що «путінські війська, цілком можливо, будуть чинити звірства у рамках їхньої загарбницької війни».

    «Ми вже побачили катастрофічні картини руйнувань з Маріуполя, повідомлення про десятки тисяч людей, викрадених або депортованих російськими військами, а також шокуючі описи зґвалтувань та атаки у містах, які кремль цинічно назвав «звільненими« російськими військами», – додав американський посол.

    Він наголосив, що усі особи, причетні до будь-яких воєнних злочинів та інші звірств, скоєних в Україні, – включаючи політичне та військове керівництво, - мають бути притягнуті до відповідальності.

    «Тому разом з іншими державами-учасницями цієї Ради ми закликаємо до розслідування того, що сталося в Бучі, що діялося в Ірпені та Гостомелі, і що коїться на території України, яка контролюється Росією. Особи, які відповідальні за дії такого характеру, не повинні сумніватися у тому, що кожний вчинений ним злочин буде викрито, і міжнародне співтовариство притягне їх до відповідальності. Ці дії мають припинитися, і вони мають припинитися зараз», – заявив Карпентер.

    У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година.

    Також додамо, що окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів. Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ США війна посол розслідування Україна злочин окупація #stoprussia
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    Посол США в ОБСЄ: за злочини в Бучі мають відповісти всі – від солдата до генерала