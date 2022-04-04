У трьох районах Київщині продовжено комендантську годину

Посилена комендантська година триватиме до 6:00 ранку 7 квітня

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година. Йде про Броварський, Вишгородський та Бучанський райони. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Посилена комендантська година триватиме до 6:00 ранку 7 квітня. На решті території Київської області заборонено виходити на вулицю з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

Зазначається, що в цей час правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухових предметів, які залишили окупанти.

«Прошу з розумінням відноситися до тимчасових незручностей, які запроваджуються на звільнених від орків територіях. Такі заходи необхідні, перш за все, заради безпеки мешканців, що там залишилися», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці.



