Посол України обурився заявою спецпредставника ОБСЄ щодо Криму



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Форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), проходить 6-8 жовтня Фото: Укрінформ

Сайдік заявив, що не коментує тему Криму , бо «ще не на пенсії»

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму.

Форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), проходить 6-8 жовтня.

У понеділок одна з сесій міжнародної конференції була присвячена українському питанню та мала назву «Україна – шанси на мирне врегулювання» . Серед спікерів був і Мартін Сайдік. Під час його представлення стався конфуз, коли модератор назвав Сайдіка колишнім російським послом в ООН, а не австрійським, проте швидко виправився.

Під час дискусії Сайдіка попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України, разом із «референдумом» в Криму у 2014 році. У відповідь той заявив, що не коментує тему Криму.

«Прошу вас зрозуміти, що я стосовно теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму» , - сказав політик.

Утім, згодом Сайдік іще раз взяв слово, аби додати «об’єктивності» у кримському питанні. Зокрема, Сайдік сказав, хоча і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував «у складі Російської Федерації» , потім 37 років - з 1954 року по 1991рік – у складі Української РСР, «а до цього була Російська імперія» .

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування з приводу такої позиції спецпредставника голови ОБСЄ.

«Я був здивований, що спецпредставник ОБСЄ не зміг сказати про анексію Криму нічого, окрім передісторії питання. Сподіваюсь, що йому просто не вистачило часу на повну відповідь» , - зазначив дипломат.

Джерело: Укрінформ