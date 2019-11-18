The New York Times перейшла на коректне написання назви Києва



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Американське видання The New York Times приєдналось до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву

Американське видання The New York Times після попередніх відмов все ж перейшло на написання назви Києва латинкою Kyiv.

Про це повідомило Посольство України в Сполучених Штатах.

«Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv», – повідомили в дипломатичному представництві.

Здається, цього чекали всі!

Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши "Kiev" на "Kyiv". pic.twitter.com/7mU4VxPt2j — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 18 листопада 2019 р.

Нещодавно аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

Нагадаємо, щоденна британська газета Financial Times, що висвітлює головні новини світу в економічній сфері, відтепер використовуватиме написання назви української столиці англійською мовою як Kyiv.

Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.