The New York Times перейшла на коректне написання назви Києва
Американське видання The New York Times приєдналось до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву
Американське видання The New York Times після попередніх відмов все ж перейшло на написання назви Києва латинкою Kyiv.
Про це повідомило Посольство України в Сполучених Штатах.
«Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv», – повідомили в дипломатичному представництві.
Здається, цього чекали всі!— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 18 листопада 2019 р.
Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши "Kiev" на "Kyiv". pic.twitter.com/7mU4VxPt2j
Нещодавно аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.
Нагадаємо, щоденна британська газета Financial Times, що висвітлює головні новини світу в економічній сфері, відтепер використовуватиме написання назви української столиці англійською мовою як Kyiv.
Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.
Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.
Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.