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    The New York Times перейшла на коректне написання назви Києва

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    The New York Times перейшла на коректне написання назви Києва

    Американське видання The New York Times приєдналось до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву

    Американське видання The New York Times після попередніх відмов все ж перейшло на написання назви Києва латинкою Kyiv.

    Про це повідомило Посольство України в Сполучених Штатах.

    «Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv», – повідомили в дипломатичному представництві.

    Нещодавно аеропорт у столиці Португалії Лісабоні змінив транслітерацію назви української столиці відповідно до національного стандарту – Kyiv.

    Нагадаємо, щоденна британська газета Financial Times, що висвітлює головні новини світу в економічній сфері, відтепер використовуватиме написання назви української столиці англійською мовою як Kyiv.

    Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

    Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

    Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

    МЗС ЗМІ Київ посольство
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