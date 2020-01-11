В Ірані підтвердили версію СБУ, що літак МАУ збила ракета - Баканов



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Баканов ще раз висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі літака МАУ

СБУ мало дві версії авіакатастрофи – зіткнення літака з ракетою та можливий теракт

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що заява іранської влади про те, що військові цієї країни помилково збили літак Міжнародних авіаліній України, підтвердила першу версію розслідування, до якої схилялися українські правоохоронці. Про це йдеться на сайті Служби безпеки.

«Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях – зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію», - зазначив Іван Баканов.

Баканов ще раз висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі літака МАУ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.