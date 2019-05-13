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    У Росії відклали ще два рейси Superjet 100

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    У Росії відклали ще два рейси Superjet 100

    Ще два рейси на літаках Sukhoi Superjet 100 - з Новосибірська до Ростова-на-Дону та з Краснодара до Челябінська відклали на пізніший час

    У Росії ще два рейси на літаках Sukhoi Superjet 100 - з Новосибірська до Ростова-на-Дону та з Краснодара до Челябінська відклали на пізніший час. Про це повідомляє ТАСС.

    Виліт авіарейсу з Новосибірська в Ростов-на-Дону авіакомпанії «Азимут», який повинен виконуватися на літаку Superjet 100, був затриманий на вісім годин. Рейс перенесений на вечірній час за рішенням авіакомпанії, повідомили у прес-службі новосибірського аеропорту «Толмачево».

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    «За рішенням авіакомпанії рейс перенесений. Виліт рейсу перенесено на 17:00 (13:00 за Києвом)», - повідомили в прес-службі, не уточнивши причин перенесення.

    Авіарейс А4 220 на повітряному судні Superjet 100, за даними інформаційного табло аеропорту, повинен був вилетіти 8:45 (4:45 за Києвом).

    Окрім того, рейс з Краснодара до Челябінська тієї ж авіакомпанії «Азимут», в авіапарку якої літаки Sukhoi Superjet, був затриманий минулої ночі з технічних причин, повідомили в понеділок в прес-службі авіакомпанії.

    «На рейсі Краснодар - Челябінськ була заміна борту з технічних причин, затримка склала півтори години. Рейс вже виконано в прямому і зворотному напрямку», - сказав співрозмовник агентства.

    Нагадаємо, лайнер SSJ-100 російської авіакомпанії «Аерофлоту», що летів у російську Самару, повернувся в Москву у ніч на 13 травня.

    Раніше повідомлялося, що літак SSJ 100, який летів з «Шереметьєво» в Самару, у Володимирській області на 23 хвилині польоту розвернувся і полетів назад в аеропорт.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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