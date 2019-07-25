СБУ відпустила екіпаж російського танкера, що блокував українські кораблі
Судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт
Екіпаж затриманого в Ізмаїлі російського танкера, що складається з моряків - громадян Росії, СБУ відпустила додому. Про це написав на своїй сторінці в Facebook адвокат Микола Полозов.
«Екіпаж затриманого в Ізмаїлі російського танкера, що складається з моряків - громадян Росії, СБУ відпустила додому, всі необхідні рішення були прийняті протягом дня», - написав він.
Раніше стало відомо, що Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.
Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.
Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.
Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.