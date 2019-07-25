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    СБУ відпустила екіпаж російського танкера, що блокував українські кораблі

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    Танкер Neyma був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році - СБУ відпустила екіпаж російського танкера, що блокував українські кораблі
    Танкер Neyma був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році

    Судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт

    Екіпаж затриманого в Ізмаїлі російського танкера, що складається з моряків - громадян Росії, СБУ відпустила додому. Про це написав на своїй сторінці в Facebook адвокат Микола Полозов.

    «Екіпаж затриманого в Ізмаїлі російського танкера, що складається з моряків - громадян Росії, СБУ відпустила додому, всі необхідні рішення були прийняті протягом дня», - написав він. 

    Раніше стало відомо, що Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.

    Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.

    Слідство встановило, що танкеру Neyma, з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на Nika Spirit.

    Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

    Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.


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