СБУ відпустила екіпаж російського танкера, що блокував українські кораблі



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Танкер Neyma був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році

Судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт

Екіпаж затриманого в Ізмаїлі російського танкера, що складається з моряків - громадян Росії, СБУ відпустила додому. Про це написав на своїй сторінці в Facebook адвокат Микола Полозов.

«Екіпаж затриманого в Ізмаїлі російського танкера, що складається з моряків - громадян Росії, СБУ відпустила додому, всі необхідні рішення були прийняті протягом дня», - написав він.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.

Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.