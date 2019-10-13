Посольство України в Чехії попередило про шахраїв



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Шахраї пропонують оформити певні документи або вирішити проблеми, пов’язані з Посольством

Оформити документи чи вирішити питання, пов’язані з перебуванням в Чехії або поверненням на Батьківщину, українці можуть тільки в консульському відділі.

Про це повідомляють у пресслужбі Посольства України в Чеській Республіці.

Українців попереджають про збільшення кількості шахраїв, які пропонують оформити певні документи або вирішити проблеми, пов’язані з Посольством.

«Звертаючись до посередників ви наражаєтесь на небезпеку стати жертвами шахраїв, що може спричинити для вас як фінансові втрати, так і більш серйозні, пов’язані з «оформленням« фіктивних документів», – йдеться у повідомленні Посольства.

В установі зазначають, що жертви шахрайських компаній все ж можуть звернутись до Посольства за допомогою.