Посольство України в Чехії попередило про шахраїв
Шахраї пропонують оформити певні документи або вирішити проблеми, пов’язані з Посольством
Оформити документи чи вирішити питання, пов’язані з перебуванням в Чехії або поверненням на Батьківщину, українці можуть тільки в консульському відділі.
Про це повідомляють у пресслужбі Посольства України в Чеській Республіці.
Українців попереджають про збільшення кількості шахраїв, які пропонують оформити певні документи або вирішити проблеми, пов’язані з Посольством.
«Звертаючись до посередників ви наражаєтесь на небезпеку стати жертвами шахраїв, що може спричинити для вас як фінансові втрати, так і більш серйозні, пов’язані з «оформленням« фіктивних документів», – йдеться у повідомленні Посольства.
В установі зазначають, що жертви шахрайських компаній все ж можуть звернутись до Посольства за допомогою.