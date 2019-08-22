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    Валютний шахрай, який намагався втекти з 50 тис. євро, отримав п’ять років тюрми

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    <p>Вкрадені грошові кошти повернуто законному власнику</p> - Валютний шахрай, який намагався втекти з 50 тис. євро, отримав п’ять років тюрми

    Вкрадені грошові кошти повернуто законному власнику

    Фото: прокуратура Києва

    Правоохоронцям вдаолся затримати правопорушника по «гарячих слідах»

    До 5 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який у фіктивному пункті обміну валют заволодів коштами клієнта у сумі 50 тис. євро та намагався втекти. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення на вул. Урлівській, яке облаштував під пункт обміну валют. Після цього розмістив в мережі інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом. Коли потерпілий зайшов до приміщення, щоб обміняти 50 тис. євро, зловмисник через спеціально підготовлений отвір у стіні покинув приміщення разом з валютою», - розповіли в прокуратурі.

    Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців правопорушника вдалося затримати по «гарячих слідах».

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    Валютний шахрай, який намагався втекти з 50 тис. євро, отримав п’ять років тюрми
    Валютний шахрай, який намагався втекти з 50 тис. євро, отримав п’ять років тюрми
    Валютний шахрай, який намагався втекти з 50 тис. євро, отримав п’ять років тюрми
    Валютний шахрай, який намагався втекти з 50 тис. євро, отримав п’ять років тюрми

    Вироком суду шахрая засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Вкрадені грошові кошти повернуто законному власнику.

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