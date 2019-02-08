Киян попереджають про шахраїв, які «продають» ліки від імені столичної влади



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Дзвінки від шахраїв надходять з наступних номерів телефонів: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37

Шахраї телефонують пенсіонерам і пропонують 80% знижку для придбання різних видів ліків

Департамент соціальної політики Київської міської держадміністрації попереджає про шахраїв, що телефоном «продають» ліки від імені столичної влади. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«У зв’язку із надходженням скарг щодо повернення коштів за неякісні ліки Департамент соціальної політики КМДА роз’яснює, що ніколи не продавав і не продає ліки, а також не надає знижки на будь-які товари чи послуги. Особи ж, які телефонують пенсіонерам, представляються «працівниками Головного управління соціального захисту населення міста Києва» і пропонують 80% знижку для придбання різних видів ліків, є шахраями. Дзвінки від шахраїв надходять з наступних номерів телефонів: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37», - інформують у Департаменті.

Після оплати товару пенсіонерами виявляється, що ніяких ліків не існує.

На сьогодні до Департаменту надійшло декілька усних звернень із вимогою повернути кошти, які було сплачено заявниками, на суму від 50 до 100 тисяч гривень.

«Просимо бути уважними, не перераховувати кошти невідомим особам, аби не стати жертвами шахраїв», - закликають у КМДА.

Як повідомлялося, у Києві затримано двох зловмисниць, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн.