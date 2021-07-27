Обвал будинку у Флориді: з-під завалів дістали останню жертву

Влада американського штату Флорида допускає, що число жертв обвалення житлового будинку в місті Серфсайд може досягти 140 осіб

Рятувальники знайшли під завалами останню 98-му жертву обвалу будинку у Флориді. Рідним вдалося її ідентифікувати. Про це пише телеканал NBC 6 South Florida.

Мер Маямі-Даде Даніелла Левін Кава пізніше теж підтвердила ідентифікацію особи.

Загибла була директором операцій Continental Buying Group та Preferred Jewellers International, де вона працювала шість років, згідно з даними свого роботодавця.

Влада американського штату Флорида допускає, що число жертв обвалення житлового будинку в місті Серфсайд може досягти 140 осіб.

Як відомо, у ніч проти 24 червня в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд (штат Флорида, США) обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку.

З початку пошуково-рятувальної операції, яка тривала цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев’яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.

У зв’язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

Нагадаємо, влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей.