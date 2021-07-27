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    Обвал будинку у Флориді: з-під завалів дістали останню жертву

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    Обвалення 12-поверхового житлового будинку сталось вранці 24 червня - Обвал будинку у Флориді: з-під завалів дістали останню жертву
    Обвалення 12-поверхового житлового будинку сталось вранці 24 червня
    Фото: АР

    Влада американського штату Флорида допускає, що число жертв обвалення житлового будинку в місті Серфсайд може досягти 140 осіб

    Рятувальники знайшли під завалами останню 98-му жертву обвалу будинку у Флориді. Рідним вдалося її ідентифікувати. Про це пише телеканал NBC 6 South Florida.

    Мер Маямі-Даде Даніелла Левін Кава пізніше теж підтвердила ідентифікацію особи.

    Загибла була директором операцій Continental Buying Group та Preferred Jewellers International, де вона працювала шість років, згідно з даними свого роботодавця.

    Влада американського штату Флорида допускає, що число жертв обвалення житлового будинку в місті Серфсайд може досягти 140 осіб.

    Як відомо, у ніч проти 24 червня в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд (штат Флорида, США) обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку.

    З початку пошуково-рятувальної операції, яка тривала цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев’яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.

    У зв’язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

    Нагадаємо, влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей.

    Теги: мер Флорида влада
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    Обвал будинку у Флориді: з-під завалів дістали останню жертву