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    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом

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    В будівлю посольства Куби кинули кілька пляшок з коктейлями Молотова - Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом
    В будівлю посольства Куби кинули кілька пляшок з коктейлями Молотова
    Фото: EmbaCuba / Twitter

    Ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, проте будівлі завдано матеріальних збитків

    Посольство Куби в Парижі піддалося нападу невідомих осіб, які кинули в будівлю кілька пляшок з коктейлями Молотова. Ніхто з персоналу дипмісії не постраждав. МЗС Куби вже назвало подію терактом.

    «У ніч на 27 липня посольство Куби у Франції стало об'єктом терористичної атаки, здійсненої двома особами, які кинули три пляшки із запальною сумішшю, викликавши пожежу на фасаді і вході в дипломатичне представництво», – йдеться в заяві.

    Як уточнили у відомстві, ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, проте будівлі завдано матеріальних збитків.

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    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом
    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом
    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом
    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом
    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом

    Глава МЗС Куби Бруно Родрігес Паррілья засудив напад на посольство, назвавши його терактом. Відповідальність за подію він поклав на США.

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    Теги: МЗС дипломатія США Куба Франція Париж напад посольство
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    Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом