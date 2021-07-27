Невідомі напали на посольство Куби в Парижі. Гавана вважає це терактом

В будівлю посольства Куби кинули кілька пляшок з коктейлями Молотова

Ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, проте будівлі завдано матеріальних збитків

Посольство Куби в Парижі піддалося нападу невідомих осіб, які кинули в будівлю кілька пляшок з коктейлями Молотова. Ніхто з персоналу дипмісії не постраждав. МЗС Куби вже назвало подію терактом.

«У ніч на 27 липня посольство Куби у Франції стало об'єктом терористичної атаки, здійсненої двома особами, які кинули три пляшки із запальною сумішшю, викликавши пожежу на фасаді і вході в дипломатичне представництво», – йдеться в заяві.

Як уточнили у відомстві, ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, проте будівлі завдано матеріальних збитків.

Глава МЗС Куби Бруно Родрігес Паррілья засудив напад на посольство, назвавши його терактом. Відповідальність за подію він поклав на США.