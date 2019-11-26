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    Потужний землетрус у Албанії: кількість жертв зросла до 13

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    Землетрус в Албанії стався в ніч на 26 листопада - Потужний землетрус у Албанії: кількість жертв зросла до 13
    Землетрус в Албанії стався в ніч на 26 листопада

    Підземні поштовхи стали найпотужнішими за останні 10 років

    Жтвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок, стали вже щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

    «Число жертв (землетрусу) досягло 13», — цитує заяву агентство France Presse.

    Раніше повідомлялося про дев’ять загиблих, більше 600 постраждалих.

    Влада Албанії оголосила про початок збору фінансових коштів, які будуть спрямовані на допомогу постраждалим в результаті події в ніч на вівторок землетрусу магнітудою 6,4. Про це повідомляється на офіційній сторінці уряду країни в Twitter.

    «Щоб допомогти всім сім’ям, яких зачепив землетрус, ми відкрили декілька банківських рахунків (для переказу коштів)», — наголошується в повідомленні. Влада опублікувала номери відповідних реквізитів, закликавши громадян здійснювати добровільні пожертвування.

    За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіджак поблизу столиці Тірани. Осередок залягав на глибині 10 км.

    В результаті удару стихії було зруйновано декілька будівель недалеко від Дурреса. На даний момент рятувальники продовжують розбирати завали. Поштовхи відчувалися в Тирані, а також в Північній Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Греції, Хорватії та деяких південних провінціях Італії.

    Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.

     

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