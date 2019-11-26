Потужний землетрус у Албанії: кількість жертв зросла до 13



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Землетрус в Албанії стався в ніч на 26 листопада

Підземні поштовхи стали найпотужнішими за останні 10 років

Жтвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок, стали вже щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

«Число жертв (землетрусу) досягло 13», — цитує заяву агентство France Presse.

Раніше повідомлялося про дев’ять загиблих, більше 600 постраждалих.

Влада Албанії оголосила про початок збору фінансових коштів, які будуть спрямовані на допомогу постраждалим в результаті події в ніч на вівторок землетрусу магнітудою 6,4. Про це повідомляється на офіційній сторінці уряду країни в Twitter.

«Щоб допомогти всім сім’ям, яких зачепив землетрус, ми відкрили декілька банківських рахунків (для переказу коштів)», — наголошується в повідомленні. Влада опублікувала номери відповідних реквізитів, закликавши громадян здійснювати добровільні пожертвування.

KRYEMINISTRIA fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti.#ShipëriaSolidare — Albanian Government (@AlbGov) 26 ноября 2019 г.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіджак поблизу столиці Тірани. Осередок залягав на глибині 10 км.

В результаті удару стихії було зруйновано декілька будівель недалеко від Дурреса. На даний момент рятувальники продовжують розбирати завали. Поштовхи відчувалися в Тирані, а також в Північній Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Греції, Хорватії та деяких південних провінціях Італії.

Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.