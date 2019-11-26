Внаслідок землетрусу в Албанії загинули четверо людей



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У містах Дуррес, Курбін і Тумана землетрус зруйнував будинки Фото: Top-channel.tv

За попередніми даними, 150 постраждалих звернулися до лікарень

В результаті потужного землетрусу в Албанії у містах Дуррес, Курбін і Тумана загинули четверо людей.

Про це 26 листопада повідомляє албанський телеканал Top-channel.tv.

За попередніми даними, 150 постраждалих звернулися до лікарень.

Powerful earthquake in , Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 ноября 2019 г.

Як відомо, землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 133 кілометри на північний захід від міста Тернате. Осередок залягав на глибині 62 кілометри.

Нагадаємо, 12 листопада мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.