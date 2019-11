Внаслідок землетрусу в Албанії загинули четверо людей

За попередніми даними, 150 постраждалих звернулися до лікарень

В результаті потужного землетрусу в Албанії у містах Дуррес, Курбін і Тумана загинули четверо людей.

Про це 26 листопада повідомляє албанський телеканал Top-channel.tv.

За попередніми даними, 150 постраждалих звернулися до лікарень.

Powerful earthquake in , Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus