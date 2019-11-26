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    МЗС звернулося до українців, які перебувають в Албанії

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    Жертвами землетрусу, за останніми даними, стали четверо людей - МЗС звернулося до українців, які перебувають в Албанії
    Жертвами землетрусу, за останніми даними, стали четверо людей

    В разі необхідності українські громадяни можуть звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі

    У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.

    Про це повідомив у Твітері заступник голови департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

    «Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685», - написав Кирилич.

    Як відомо, землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.

    Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

    В результаті потужного землетрусу в Албанії у містах Дуррес, Курбін і Тумана загинули четверо людей.

    МЗС українці Україна землетрус Албанія
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