МЗС звернулося до українців, які перебувають в Албанії

В разі необхідності українські громадяни можуть звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі

У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.

Про це повідомив у Твітері заступник голови департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685», - написав Кирилич.

Як відомо, землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

Strong earthquake of magnitude 6.4 in Durres, Albania that claimed the lives of 2 people. A lot of people injured. The quake was perceived in several areas such as: Italy, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Greece, and Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/AEwDdDq9cf