МЗС звернулося до українців, які перебувають в Албанії
В разі необхідності українські громадяни можуть звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі
У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.
Про це повідомив у Твітері заступник голови департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
«Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685», - написав Кирилич.
Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685. pic.twitter.com/QhQCL8TUbb— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 26 ноября 2019 г.
Як відомо, землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.
Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.
Live from Albania now.— Elizana Xhameta (@elizanaxhameta) 26 ноября 2019 г.
6.4 Richter #seismos #σεισμος #terremoto #Albania #Durres #Tirana #Δυρραχιο #Τιρανα #Αλβανια
#PrayforAlbania pic.twitter.com/khOEbLe3Bc
Strong earthquake of magnitude 6.4 in Durres, Albania that claimed the lives of 2 people. A lot of people injured. The quake was perceived in several areas such as: Italy, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Greece, and Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/AEwDdDq9cf— David (@DavidPrzMX) 26 ноября 2019 г.
В результаті потужного землетрусу в Албанії у містах Дуррес, Курбін і Тумана загинули четверо людей.