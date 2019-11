В Албанії стався потужний землетрус

В Дурресі є пошкоджені внаслідок землетрусу будівлі

Землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.

Відповідні дані надала Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

В Дурресі є пошкоджені внаслідок землетрусу будівлі.

Інформація про постраждалих людей уточнюється.

#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel - @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1