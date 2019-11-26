В Албанії стався потужний землетрус
Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км
В Дурресі є пошкоджені внаслідок землетрусу будівлі
Землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.
Відповідні дані надала Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.
M6.4 #earthquake (#tërmet) strikes 197 km SW of #Pristina (#Kosovo) 30 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mB9AeVWPik— EMSC (@LastQuake) 26 ноября 2019 г.
В Дурресі є пошкоджені внаслідок землетрусу будівлі.
Інформація про постраждалих людей уточнюється.
#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel - @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1— Xhildinho Z (@xhildinho) 26 ноября 2019 г.
Раніше повідомлялося, що біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 133 кілометри на північний захід від міста Тернате. Осередок залягав на глибині 62 кілометри.
Нагадаємо, 12 листопада мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.
Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.