В Албанії стався потужний землетрус



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Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км

В Дурресі є пошкоджені внаслідок землетрусу будівлі

Землетрус магнітудою 6,4 було зафіксовано в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада.

Відповідні дані надала Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

В Дурресі є пошкоджені внаслідок землетрусу будівлі.

Інформація про постраждалих людей уточнюється.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 133 кілометри на північний захід від міста Тернате. Осередок залягав на глибині 62 кілометри.

Нагадаємо, 12 листопада мешканці Страсбурга відчули землетрус магнітудою 3,3. Людей із двох адміністративних будівель евакуювали.

Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.