«Потяги не поїдуть»: на Кримському мосту виявили серйозні проблеми



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Зафіксовано кілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зсуву: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів на рік, інші - піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів на рік

В окупованому Криму руйнується Керченський міст, тому Росія може зупинити будівництво залізничної частини об'єкта. Про це повідомляє «Крым.Реалии».

Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зсуву: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів на рік, інші - піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів на рік.

«У нас опори одна від одної на відстані 30 метрів. Одна опора просідає, друга - піднімається. Це дуже небезпечно для залізничного моста, тому що рейки повинні бути ювелірно рівними», - заявив російський гідрогеолог Юрій Медовар

За його словами, проблеми почнуться, коли по залізничній колії піде завантажений потяг. Медовар зазначив, якщо міст перекосить, то поїзд зійде з рейок.

У зв'язку з цим Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України прогнозує, що динаміка руйнування Кримського мосту збережеться, тому Росія ще неодноразово буде переносити запуск руху по залізничній частині об'єкта.

Нагадаємо, раніше під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ, через що без тепла залишилися жителі Керчі.

Також на морській ділянці між Тузлинської косою в процесі опускання на опори у воду впав один із залізничних прольотів Кримського моста.

Як повідомлялося, генсек НАТО вважає, що Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море.

Блокада Росією Керченської протоки призвела до аварії.