Командувач ВМС відреагував на блокування Росією Керченської протоки



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Воронченко: Екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності

Командувач ВМС Воронченко не може спрогнозувати, скільки часу українським морякам доведеться чекати, аби пройти протоку

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту», – заявив він в Одесі.

Коментуючи ситуацію, в якій опинилися українські судна на вході до Азовського моря, Воронченко: зараз важко спрогнозувати, скільки часу їм доведеться чекати можливості перетнути протоку. Водночас спростував заяви Росії про те, що в протоці нібито сіло на мілину судно.

«Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо», – порівняв адмірал.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

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