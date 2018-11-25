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    Події в Україні

    Командувач ВМС відреагував на блокування Росією Керченської протоки

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    <p>Воронченко: Екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності</p> - Командувач ВМС відреагував на блокування Росією Керченської протоки

    Воронченко: Екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності

    Командувач ВМС Воронченко не може спрогнозувати, скільки часу українським морякам доведеться чекати, аби пройти протоку

    Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту», – заявив він в Одесі.

    Коментуючи ситуацію, в якій опинилися українські судна на вході до Азовського моря, Воронченко: зараз важко спрогнозувати, скільки часу їм доведеться чекати можливості перетнути протоку. Водночас спростував заяви Росії про те, що в протоці нібито сіло на мілину судно.

    «Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо», – порівняв адмірал.

    Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

    Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

    МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

    З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

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