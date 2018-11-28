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    Стало відомо, скільки суден через блокування Росією Азовського моря, не можуть зайти і вийти з порту Маріуполя

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    За словами мера Маріуполя, в середньому до порту у день заходять і відходять п&rsquo;ять кораблів - Стало відомо, скільки суден через блокування Росією Азовського моря, не можуть зайти і вийти з порту Маріуполя
    За словами мера Маріуполя, в середньому до порту у день заходять і відходять п’ять кораблів

    Наразі 13 торговельних кораблів вже дві доби чекають можливості зайти в Маріуполь

    Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив, що на сьогодні 13 торговельних кораблів вже дві доби чекають можливості зайти в Маріуполь.

    За словами мера Маріуполя, в середньому до порту у день заходять і відходять п’ять кораблів. 

    «І хоча наразі порт працює в штатному режимі, як і до того, що відбулося днями в морі (прикордонні кораблі РФ розстріляли і протаранили кораблі ВМС ЗС України під час переходу з Одеси до Маріуполя – ред.), проте багато кораблів заблоковано. Вони не можуть пройти через бар’єр, що влаштувала Росія», - зазначив Бойченко.

    І додав, що росіяни і до відкритого нападу на українські кораблі регулярно затримували всі судна, що йшли до порту, оглядаючи їх по декілька днів, а порт через це отримував збитки.

    Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

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    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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    У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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