Стало відомо, скільки суден через блокування Росією Азовського моря, не можуть зайти і вийти з порту Маріуполя



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За словами мера Маріуполя, в середньому до порту у день заходять і відходять п’ять кораблів

Наразі 13 торговельних кораблів вже дві доби чекають можливості зайти в Маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив, що на сьогодні 13 торговельних кораблів вже дві доби чекають можливості зайти в Маріуполь.

За словами мера Маріуполя, в середньому до порту у день заходять і відходять п’ять кораблів.

«І хоча наразі порт працює в штатному режимі, як і до того, що відбулося днями в морі (прикордонні кораблі РФ розстріляли і протаранили кораблі ВМС ЗС України під час переходу з Одеси до Маріуполя – ред.), проте багато кораблів заблоковано. Вони не можуть пройти через бар’єр, що влаштувала Росія», - зазначив Бойченко.

І додав, що росіяни і до відкритого нападу на українські кораблі регулярно затримували всі судна, що йшли до порту, оглядаючи їх по декілька днів, а порт через це отримував збитки.

Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.