Повітряні сили розкрили таємницю «Привида Києва» після статті у The Times

«Привид Києва» – це супергерой-легенда, чию постать створили українці

Британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою. Командування Повітряних сил ЗСУ пояснило, що це не так.

29 квітня британське видання з посиланням на «українські джерела» повідомило, що «Привид Києва», який нібито збив понад 40 російських літаків, загинув у бою. Ним, як заявляє видання, був 29-річний майор Степан Тарабалка.

Командування Повітряних сил повідомляло, що Тарабалка загинув 13 березня у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів. Президент України присвоїв льотчику звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.

Однак, у командуванні Повітряних сил заперечили, що Тарабалка є «Привидом Києва», власне як і існування самого легендарного пілота.

«Привид Києва» – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають», – пояснили у командуванні.

Там також закликали українську спільноту «не видавати бажане за дійсне» та перевіряти джерела інформації, перед тим, як її поширювати.

Додамо, що журналісти The Times також повідомили, що шолом Степана Тарабалки та його захисні окуляри тепер виставлять на аукціон у Лондоні.

За словами колег, Степан Тарабалка був один із тих романтиків, які з дитинства мріють стати військовим льотчиком. І він упевнено йшов до своєї мрії. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який успішно закінчив у 2014 році.

Нагадаємо, українські митці створили шеврон для «Привида Києва».

До створення шеврона також долучилися Ірина Костиренко, Юлія Даценко, Андрій Даценко та Катерина Говорун.



