The Times присвятив статтю «Привиду Києва»

Про Степана Тарабалку, який за життя став міською легендою Києва, написали у Великій Британії

Про легендарного українського аса написав елітний ЗМІ Великої Британії та розповів підданими королівства історію льотчика

Один із найповажніших ЗМІ Великої Британії – The Times – написав про легендарного українського авіатора Степана Тарабалку, який став відомий як «Привид Києва». Допис був опублікований у ЗМІ у п'ятницю, 29 квітня.

The Times особливо наголосив на тому, що український 29-річний авіатор став легендою ще за життя після того, як збив 40 ворожих російських літаків.

Авіатор керував винищувачем МіГ-29. Загинув під час повітряного бою 13 березня. «Привида Києва» посмертно нагородили орденом Золотої Зірки та присвоїли звання Героя України.

Журналісти The Times також повідомили, що шолом Степана Тарабалки та його захисні окуляри тепер виставлять на аукціон у Лондоні.

За словами колег, Степан Тарабалка був один із тих романтиків, які з дитинства мріють стати військовим льотчиком. І він упевнено йшов до своєї мрії. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який успішно закінчив у 2014 році.

Усі, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповідають, що він справжній офіцер та професіонал своєї справи. На таких як він рівняються підлеглі, а старші командири – впевнені, що все в підрозділах буде під контролем.

Нагадаємо, українські митці створили шеврон для «Привида Києва».

До створення шеврона також долучилися Ірина Костиренко, Юлія Даценко, Андрій Даценко та Катерина Говорун.