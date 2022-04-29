Українські митці створили шеврон для «Привида Києва»

До створення шеврона також долучилися Ірина Костиренко, Юлія Даценко, Андрій Даценко та Катерина Говорун

Українська мисткиня Ірина Костиренко разом із колегами створила шеврон для легендарного «Привида Києва» шеврон. Про це Костиренко написала на особистій сторінці у Facebook.

Мисткиня зазначила, що до створення шеврона також долучилися Юлія Даценко, Андрій Даценко та Катерина Говорун.

«Ми придумали понад двадцять варіантів цього знаку, кожен з яких був сповнений глибинного символізму. Але вирішили обрати цей, бо він вирізнявся з-поміж інших своєю лаконічністю та чітким змістом», – написала Костиренко.

За її словами, винищувач уособлює собою «повітряний щит» міста, а також майстерність та силу наших пілотів, які щоденно боронять кордони нашого міста.

Лук зі стрілами символізує собою військову звитягу міста. Вперше він з’явився на гербі Києва ще у 1500 році, що було зумовлене історичними подіями того часу – місто постійно захищалося від ворожих нападів.

А тризуб є символом давності, могутності та незалежності нашої держави.

«Отже, винищувач, тризуб, лук зі стрілою – нове уособлення повітряної міці нашого міста. Віримо у перемогу, ЗСУ та нашого «Привида», – підсумувала мисткиня.

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