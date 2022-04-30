Зброя в Росії рано чи пізно скінчиться, а в України – ні

Чим більше обстрілів Харкова – тим більше буде нової зброї із Європи та США

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Война ожидаемо подходит и к территории России. Пока это все начинается на уровне отдельных нефтебаз и сараев. Но это пока. И в мире это нормально воспримут, никто не назовет Украину агрессором. Потому что агрессор – Россия.

Мирное небо над головой не защитит никакое ядерное оружие, если, конечно, не начать бомбить им Воронеж. Потому что война будет – еще раз – на собственной территории. Настоящая ли, гражданская или криминальная.

И это логичный итог: оружие у России рано или поздно кончится, а у Украины – нет.

Ее вооружает Россия. Не только брошенными танками, но и продолжением агрессии. Чем больше обстрелов Харькова – тем больше новых поставок из Европы и США.

Не знаю, насколько это понимают в бункере и как сильно уже тянутся там к красной кнопке. Но больше это никого не пугает. Проигрыш очевиден, и рано или поздно до Путина дойдет. Успеют ли до него тогда дойти верные Патрушев и Нарышкин с табакеркой?

Как быстро мы сами дошли: от обсуждения прогрессивной шкалы до обсуждения ядерной войны.

И шанс вернуться к первой теме только один: скорейшее отстранение Путина. Способы уже не имеют значения.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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