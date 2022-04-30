  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Гудков
рус
    Думки вголос

    Зброя в Росії рано чи пізно скінчиться, а в України – ні

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американські військові завантажують снаряди для М777 - Зброя в Росії рано чи пізно скінчиться, а в України – ні
    Американські військові завантажують снаряди для М777
    фото: U.S. Department of Defense

    Чим більше обстрілів Харкова – тим більше буде нової зброї із Європи та США

    Мовою оригіналу

    Война ожидаемо подходит и к территории России. Пока это все начинается на уровне отдельных нефтебаз и сараев. Но это пока. И в мире это нормально воспримут, никто не назовет Украину агрессором. Потому что агрессор – Россия.

    Мирное небо над головой не защитит никакое ядерное оружие, если, конечно, не начать бомбить им Воронеж. Потому что война будет – еще раз – на собственной территории. Настоящая ли, гражданская или криминальная.

    И это логичный итог: оружие у России рано или поздно кончится, а у Украины – нет.

    Ее вооружает Россия. Не только брошенными танками, но и продолжением агрессии. Чем больше обстрелов Харькова – тем больше новых поставок из Европы и США.

    Не знаю, насколько это понимают в бункере и как сильно уже тянутся там к красной кнопке. Но больше это никого не пугает. Проигрыш очевиден, и рано или поздно до Путина дойдет. Успеют ли до него тогда дойти верные Патрушев и Нарышкин с табакеркой?

    Как быстро мы сами дошли: от обсуждения прогрессивной шкалы до обсуждения ядерной войны.

    И шанс вернуться к первой теме только один: скорейшее отстранение Путина. Способы уже не имеют значения.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Віталій Шапран
    Віталій Шапран

    економічний експерт

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зброя в Росії рано чи пізно скінчиться, а в України – ні