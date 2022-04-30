Мешканці звільненої Руської Лозової розповіли, як жили в окупації (відео)

Коли в село зайшли ЗСУ, багато людей не змогли стримати сліз радості й вдячності

Російські військові майже два місяці тероризували мешканців села Руська Лозова на Харківщині. Зараз село звільнили українські військові й люди розповіли, як пережили окупацію «визволителів».

Так, 63-річна мешканка, яка зараз виїхала у безпечне місце, розповіла, що не переживала подібного жаху все своє життя. Майже всю окупацію вона була змушена ховатися у погребі.

Українка розповідає, що окупанти постійно залякували її та односельців. Людям говорили, що в Україну вони більше не повернуться й квитки у них в один кінець – у Росію. Коли до села увійшли українські бійці, жінка не змогла стримати сліз.

Військових РФ вона називає поганню та справжніми фашистами.

Ще один мешканець села розповів, що окупанти займалися мародерством у тих квартирах і будинках, мешканці яких виїхали. Вони розбивали вікна та двері й заходили всередину помешкань.Також вимагали у мирних мешканців віддати ключі від будинків сусідів.

Наразі людей зі звільненого села відвезли у безпечне місце. Більшість із них − літні люди, які потребують медичної допомоги. Багато хто висловлює сподівання якнайшвидше повернутися до рідних осель.

Нагадаємо, нині Руська Лозова повністю під контролем Збройних Сил України.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.