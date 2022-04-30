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    Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом

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    Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Українські військові продовжують звільняти околиці Харкова

    Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами, повідомляє Генштаб.

    Зокрема, у результаті наступу підрозділів Сил оборони України у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

    фото: Генштаб

    фото: Генштаб

    Щодо звільнення Руської Лозової, то військові показали полонених окупантів. Наразі село повністю під контролем Збройних Сил України. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

    До слова, з черговим проханням уникати «шкідливої для оборони публічності» звернулася до блогерів заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, відомий блогер вдень 29 квітня «оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати».

    Також 30 квітня відбувся обмін полоненими з Росією: 14 українців повернулися додому.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військові обмін полоненими Харківщина Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом