Вибори в Раду: у парламент можуть потрапити сім партій графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори до парламенту відбудуться 21 липня

Взяти участь у голосуванні планують 58% громадян

Згідно результатів опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка та Центром «Соціальний моніторинг» до Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня проходять п'ять партій та ще дві близькі до перетину прохідного бар’єру у 5%.

Зокрема в рейтингу електоральних симпатій серед політичних сил лідируючу позицію продовжує займати партія «Слуга народу», яку планують підтримати 49,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Прохідний бар'єр також долають «Опозиційна платформа – За життя» (10,3%), «Батьківщина» (9,0%), «Європейська солідарність» (8,7%), партія «Голос» (5,9%). Наближаються до 5% «Громадянська позиція» та «Сила та честь», які мають по 4% підтримки.

При цьому 58% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня, а 27% зазначили, що швидше за все голосуватимуть. 4% опитаних заявили, що скоріше за все не братимуть участі в голосуванні, а ще 7% однозначно не планують голосувати. Решта не визначились.

Опитування проводили Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка та Центр «Соціальний моніторинг» 7-10 червня серед 2001 респондента методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту та регіоном. Помилка репрезентативності дослідження 2,3%.

Слід нагадати, що Конституційний Суд сьогодні продовжив засідання щодо розпуску Ради.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радила Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що не хоче зараз висловлювати оцінки щодо конституційності указу про розпуск парламенту.

Читайте також: