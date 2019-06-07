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    Політика

    Дебют партії Гройсмана. Без аншлагу і овацій

    вибори
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    Володимир Гройсман на з'їзді партії Українська стратегія, 7 червня 2019 року - Дебют партії Гройсмана. Без аншлагу і овацій
    Володимир Гройсман на з'їзді партії Українська стратегія, 7 червня 2019 року
    фото з відкритих джерел

    Чи «виїде» партія Гройсмана на одній народній любові до уряду?

    7 травня відбувся перший з’їзд новоствореної партії прем’єр-міністра «Українська стратегія Гройсмана». Наслідуючи експрезидента Петра Порошенка,  Гройсман також провів з’їзд у «Мистецькому Арсеналі». Там він оголосив першу десятку виборчого списку своєї політсили.

    Для чого знадобилося проводити захід у величезному приміщенні «Мистецького Арсеналу» - невідомо. Дві третини площі приміщення були порожніми, на з’їзд прийшло що три сотні осіб, дві з яких – делегати, решта  – організатори, помічники, журналісти. На вході металева рамка – необхідний атрибут безпеки для заходу, на якому присутні ледь не усі міністри країни. До слова, під час з’їзду «Європейської стратегії» Порошенка такої рамки вже не було – Петро Олексійович вже не мав статусу глави держави.

    Захід видався малолюдним, але з претензією на пафосність – принаймні, таким був задум організаторів. Два величезні банери з освітленням – для того, щоб біля них було зручно фотографуватися, зона для роботи журналістів з кількома великими столами, проекція великих екранів на стінах, де постійно транслювалось агітаційне відео Гройсмана. Паперових роздаткових матеріалів, на кшталт книжечки зі статутом і стратегією  партії, не було, натомість акредитаційні картки журналістів прикрашав QR-код, за яким можна було перейти на сайт партії. Щоправда, не на кожній картці цей код спрацьовував, та менш із тим – Гройсман намагаєтьс йти в ногу із часом. Окремої уваги заслуговують щедрі подарунки від партії, які організатори видавали гостям з’їзду на виході: трендова екоторбинка з тканини, екоручка з паперу, пауербанк та блокнот. Звісно, усе – з логотипом партії.

    Разом із тим, окремі деталі навіювали сумніви у майбутньому «Української стратегії Гройсмана». Порожньою виявилась навіть зала з фуршетом. Ажіотажу не було.  Журналісти одразу після оголошення першої десятки списку почали розходитися.

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    Як відомо, Гройсман до останнього планував вести свою партію на вибори у тандемі з іншим політиком. До кінця травня він вів переговори із Арсенієм Яценюком. Однак домовитися не вдалося.  І хоча домовитися не вдалося, Володимир Борисович за собою привів у партію практично весь Кабмін, а там, як відомо, багато висуванців «Народного фронту».

    «Я більше не буду гравцем чужої збірної. Вирішив сформувати команду української стратегії», - пафосно заявив глава уряду.

    Перша десятка Української стратегії на дострокових парламентських виборах 2019 року
    Перша десятка Української стратегії на дострокових парламентських виборах 2019 року

    Досвідчена десятка

    Гройсман, на відміну від своїх конкурентів-лідерів інших партій, вирішив робити ставку не на модні нині нові обличчя, а на перевірені часом та спільною роботою старі. Основна його мотивація – те, що український уряд має показник довіри українців у 18,5% - отже, Гройсман сподівається, що цей показник трансформується у рейтинг партії, не нижчий за прохідний бар’єр.  Перша десятка «Української стратегії Гройсмана» має такий вигляд:

    • прем’єр-міністр Володимир Гройсман;

    • міністерка освіти і науки Лілія Гриневич («Народний фронт»);

    • перша заступниця міністра інформполітики Еміне Джапарова – куруватиме гуманітарні питання;

    • міністр Кабміну Олександр Саєнко – наймолодший член уряду, йому лише 35 років;

    • міністр культури Євген Нищук;

    • міністр юстиції Павло Петренко («Народний фронт»);

    • заступник міністра фінансів Сергій Марченко

    • народний депутат Андрій Тетерук - теж з «Народного фронту», який впевнено йде на дно - засновник добровольчого батальйону «Миротворець». У серпні 2014 року виходив з Іловайського котла. У партій стане головним експертом з військових питань;

    • старий знайомий Гройсмана секретар Вінницької міськради Павло Яблонський;

    • релігієзнавець Віктор Єленський. Теж «Народний фронт».

    Саме на своїх досягненнях під час роботи в уряді і акцентували у промовах партійці новоствореної «стратегії». Гройсман навіть вкотре повторив з трибуни свою заїзджену фразу про те, що Україна для нього – це не просто територія, а 45 мільйонів живих сердець. Пообіцяв розвивати економіку та підвищувати рівень життя українців, а також запевнив, що усвідомлює усю повноту відповідальності. «Наше завдання - захистити те, що розпочали і що дає позитивний ефект», - заявив прем'єр.

    У Гройсмана є свої «армія-мова-віра». Це децентралізація, ремонт доріг та розвиток інфраструктури. Саме на цих трьох пунктах наголошували піарники Гройсмана, які вже кілька місяців активно просувають голову уряду: створюють банери, телерекламу, у якій розхвалюють досягнення Кабміну. Новий імідж схудлого Гройсмана у стильному костюмі теж створювали заздалегідь. Як писав «Главком», білборди з хештегом #уряд Гройсмана, які розписують досягнення нинішнього Кабміну, почали з'являтись з півроку тому. Але відразу після виборів з цією рекламою сталась цікава метаморфоза: перша частина хештегу… зникла. Нові рекламні прославляли вже не уряд, а особисто Гройсмана.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Who is Mr. Gro? Гройсман міняє стратегію і залишається без #уряду

    За даними ЗМІ,  серед засновників «Української стратегії Гройсмана» були депутат і представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко, Олександр Саєнко та колишній лідер партії ПОРА, політтехнолог Євген Золотарьов. Останній вірить в успішність проекту: на думку політтехнолога, рейтинг 1,3%, який виміряли днями соціологи, стосувався «незнайомої умовної партії, а сьогодні вона набирає реальних обрисів». «Виборець буде оцінювати, хто є в команді, тому буде більш предметна соціологія», - вважає він і додає, що прізвище Гройсмана у назві сприятиме чіткішому зрозумінню, хто є лідер команди, «і це теж має допомогти результату».

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Кабмін Володимир Гройсман міністр вибори Євген Нищук Павло Петренко децентралізація Народний фронт рейтинг партії Україна Олександр Саєнко Лілія Гриневич уряд
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