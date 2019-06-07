Дебют партії Гройсмана. Без аншлагу і овацій вибори

Володимир Гройсман на з'їзді партії Українська стратегія, 7 червня 2019 року фото з відкритих джерел

Чи «виїде» партія Гройсмана на одній народній любові до уряду?

7 травня відбувся перший з’їзд новоствореної партії прем’єр-міністра «Українська стратегія Гройсмана». Наслідуючи експрезидента Петра Порошенка, Гройсман також провів з’їзд у «Мистецькому Арсеналі». Там він оголосив першу десятку виборчого списку своєї політсили.

Для чого знадобилося проводити захід у величезному приміщенні «Мистецького Арсеналу» - невідомо. Дві третини площі приміщення були порожніми, на з’їзд прийшло що три сотні осіб, дві з яких – делегати, решта – організатори, помічники, журналісти. На вході металева рамка – необхідний атрибут безпеки для заходу, на якому присутні ледь не усі міністри країни. До слова, під час з’їзду «Європейської стратегії» Порошенка такої рамки вже не було – Петро Олексійович вже не мав статусу глави держави.

Захід видався малолюдним, але з претензією на пафосність – принаймні, таким був задум організаторів. Два величезні банери з освітленням – для того, щоб біля них було зручно фотографуватися, зона для роботи журналістів з кількома великими столами, проекція великих екранів на стінах, де постійно транслювалось агітаційне відео Гройсмана. Паперових роздаткових матеріалів, на кшталт книжечки зі статутом і стратегією партії, не було, натомість акредитаційні картки журналістів прикрашав QR-код, за яким можна було перейти на сайт партії. Щоправда, не на кожній картці цей код спрацьовував, та менш із тим – Гройсман намагаєтьс йти в ногу із часом. Окремої уваги заслуговують щедрі подарунки від партії, які організатори видавали гостям з’їзду на виході: трендова екоторбинка з тканини, екоручка з паперу, пауербанк та блокнот. Звісно, усе – з логотипом партії.

Разом із тим, окремі деталі навіювали сумніви у майбутньому «Української стратегії Гройсмана». Порожньою виявилась навіть зала з фуршетом. Ажіотажу не було. Журналісти одразу після оголошення першої десятки списку почали розходитися.

Як відомо, Гройсман до останнього планував вести свою партію на вибори у тандемі з іншим політиком. До кінця травня він вів переговори із Арсенієм Яценюком. Однак домовитися не вдалося. І хоча домовитися не вдалося, Володимир Борисович за собою привів у партію практично весь Кабмін, а там, як відомо, багато висуванців «Народного фронту».

«Я більше не буду гравцем чужої збірної. Вирішив сформувати команду української стратегії», - пафосно заявив глава уряду.

Перша десятка Української стратегії на дострокових парламентських виборах 2019 року

Досвідчена десятка

Гройсман, на відміну від своїх конкурентів-лідерів інших партій, вирішив робити ставку не на модні нині нові обличчя, а на перевірені часом та спільною роботою старі. Основна його мотивація – те, що український уряд має показник довіри українців у 18,5% - отже, Гройсман сподівається, що цей показник трансформується у рейтинг партії, не нижчий за прохідний бар’єр. Перша десятка «Української стратегії Гройсмана» має такий вигляд:

прем’єр-міністр Володимир Гройсман;

міністерка освіти і науки Лілія Гриневич («Народний фронт»);

перша заступниця міністра інформполітики Еміне Джапарова – куруватиме гуманітарні питання;

міністр Кабміну Олександр Саєнко – наймолодший член уряду, йому лише 35 років;

міністр культури Євген Нищук;

міністр юстиції Павло Петренко («Народний фронт»);

заступник міністра фінансів Сергій Марченко

народний депутат Андрій Тетерук - теж з «Народного фронту», який впевнено йде на дно - засновник добровольчого батальйону «Миротворець». У серпні 2014 року виходив з Іловайського котла. У партій стане головним експертом з військових питань;

старий знайомий Гройсмана секретар Вінницької міськради Павло Яблонський;

релігієзнавець Віктор Єленський. Теж «Народний фронт».

Саме на своїх досягненнях під час роботи в уряді і акцентували у промовах партійці новоствореної «стратегії». Гройсман навіть вкотре повторив з трибуни свою заїзджену фразу про те, що Україна для нього – це не просто територія, а 45 мільйонів живих сердець. Пообіцяв розвивати економіку та підвищувати рівень життя українців, а також запевнив, що усвідомлює усю повноту відповідальності. «Наше завдання - захистити те, що розпочали і що дає позитивний ефект», - заявив прем'єр.

У Гройсмана є свої «армія-мова-віра». Це децентралізація, ремонт доріг та розвиток інфраструктури. Саме на цих трьох пунктах наголошували піарники Гройсмана, які вже кілька місяців активно просувають голову уряду: створюють банери, телерекламу, у якій розхвалюють досягнення Кабміну. Новий імідж схудлого Гройсмана у стильному костюмі теж створювали заздалегідь. Як писав «Главком», білборди з хештегом #уряд Гройсмана, які розписують досягнення нинішнього Кабміну, почали з'являтись з півроку тому. Але відразу після виборів з цією рекламою сталась цікава метаморфоза: перша частина хештегу… зникла. Нові рекламні прославляли вже не уряд, а особисто Гройсмана.

За даними ЗМІ, серед засновників «Української стратегії Гройсмана» були депутат і представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко, Олександр Саєнко та колишній лідер партії ПОРА, політтехнолог Євген Золотарьов. Останній вірить в успішність проекту: на думку політтехнолога, рейтинг 1,3%, який виміряли днями соціологи, стосувався «незнайомої умовної партії, а сьогодні вона набирає реальних обрисів». «Виборець буде оцінювати, хто є в команді, тому буде більш предметна соціологія», - вважає він і додає, що прізвище Гройсмана у назві сприятиме чіткішому зрозумінню, хто є лідер команди, «і це теж має допомогти результату».

Наталія Сокирчук, «Главком»