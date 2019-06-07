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    Політика

    Перша десятка партії Гройсмана (список)

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    Перша десятка партії Гройсмана (список)

    Володимир Гройсман заповнив свій партійний список членами уряду та представниками «Народного фронту»

    В Києві розпочався перший черговий з’їзд «Української стратегії Гройсмана».

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    Прем’єр Володимир Гройсман озвучив першу десятку виборчого списку:

    • міністерка освіти і науки Лілія Гриневич (Народний фронт)
    • перша заступниця міністра інформполітики Еміна Джапарова
    • міністр Кабміну Олександр Саєнко
    • міністр культури Євген Нищук
    • міністр юстиції Павло Петренко (Народний фронт)
    • заступник міністра фінансів Сергій Марченко
    • народний депутат Андрій Тетерук (Народний фронт)
    • секретар Вінницької міськради Павло Яблонський
    • релігієзнавець Віктор Єленський.

    Нагадаємо, результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня, свідчать, що три чверті українців висловлюють незадоволення діяльністю прем’єра Володимира Гройсмана. А за його партію готові проголосувати лише 1% серед усіх опитаних.

    В кінці травня Гройсман заявив, що не йде на вибори сам, без БПП та Народного фронту. Тому в партії Яценюку терміново провели нараду і вирішили не приймати участь в виборах за партійними списками, а тільки по мажоритарним округам.

    Детальніше про це читайте в статті «Рятуйся, хто може! Як «Народний фронт» іде на вибори».

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