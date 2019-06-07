Перша десятка партії Гройсмана (список)



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Володимир Гройсман заповнив свій партійний список членами уряду та представниками «Народного фронту»

В Києві розпочався перший черговий з’їзд «Української стратегії Гройсмана».

Прем’єр Володимир Гройсман озвучив першу десятку виборчого списку:

міністерка освіти і науки Лілія Гриневич (Народний фронт)

перша заступниця міністра інформполітики Еміна Джапарова

міністр Кабміну Олександр Саєнко

міністр культури Євген Нищук

міністр юстиції Павло Петренко (Народний фронт)

заступник міністра фінансів Сергій Марченко

народний депутат Андрій Тетерук (Народний фронт)

секретар Вінницької міськради Павло Яблонський

релігієзнавець Віктор Єленський.

Нагадаємо, результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня, свідчать, що три чверті українців висловлюють незадоволення діяльністю прем’єра Володимира Гройсмана. А за його партію готові проголосувати лише 1% серед усіх опитаних.

В кінці травня Гройсман заявив, що не йде на вибори сам, без БПП та Народного фронту. Тому в партії Яценюку терміново провели нараду і вирішили не приймати участь в виборах за партійними списками, а тільки по мажоритарним округам.

Детальніше про це читайте в статті «Рятуйся, хто може! Як «Народний фронт» іде на вибори».