Перша десятка партії Гройсмана (список)
Володимир Гройсман заповнив свій партійний список членами уряду та представниками «Народного фронту»
В Києві розпочався перший черговий з’їзд «Української стратегії Гройсмана».
Прем’єр Володимир Гройсман озвучив першу десятку виборчого списку:
- міністерка освіти і науки Лілія Гриневич (Народний фронт)
- перша заступниця міністра інформполітики Еміна Джапарова
- міністр Кабміну Олександр Саєнко
- міністр культури Євген Нищук
- міністр юстиції Павло Петренко (Народний фронт)
- заступник міністра фінансів Сергій Марченко
- народний депутат Андрій Тетерук (Народний фронт)
- секретар Вінницької міськради Павло Яблонський
- релігієзнавець Віктор Єленський.
Нагадаємо, результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня, свідчать, що три чверті українців висловлюють незадоволення діяльністю прем’єра Володимира Гройсмана. А за його партію готові проголосувати лише 1% серед усіх опитаних.
В кінці травня Гройсман заявив, що не йде на вибори сам, без БПП та Народного фронту. Тому в партії Яценюку терміново провели нараду і вирішили не приймати участь в виборах за партійними списками, а тільки по мажоритарним округам.
Детальніше про це читайте в статті «Рятуйся, хто може! Як «Народний фронт» іде на вибори».