«Повторення геноциду 1944 року». Меджліс звернувся до Зеленського із заявою

Рефат Чубаров: дії РФ є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до президента України Володимира Зеленського, а також до міжнародної громадськості з проханням захистити права кримських татар. Відповідну заяву оприлюднив голова меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

«Здійснення з боку державних органів Російської Федерації, яка окупувала Крим, системного тиску на кримськотатарський народ, включаючи заборону його представницьких інститутів - меджлісу кримськотатарського народу та курултаю кримськотатарського народу, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань, прискорене заселення півострову громадянами РФ з метою штучної зміни демографічного і етнічного складу населення Криму є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу», – наголошується у заяві меджлісу до 77-ї річниці геноциду кримськотатарського народу.

В умовах ХХI століття, зазначається в заяві, над кримськотатарським народом знову нависла загроза знищення, якої можна уникнути тільки об'єднанням зусиль України і міжнародного співтовариства з деокупації Криму.

«Меджліс кримськотатарського народу, шануючи пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, здійсненого комуністичним режимом СРСР 18 травня 1944 року, висловлюючи співчуття кожній родині кримських татар, всьому кримськотатарському народу у зв'язку з втратами рідних і близьких внаслідок депортації 18 травня 1944 року, заявляючи про незламність кримськотатарського народу в умовах російської окупації Криму і висловлюючи підтримку всім жителям Криму, які не сприймають російських окупантів, закликає міжнародне співтовариство об’єднатися навколо Кримської платформи і якомога швидше вжити термінових і жорстких заходів примусу РФ до дотримання норм міжнародного права», – йдеться в заяві.

Зазначається, що усунення загрози знищення кримськотатарського народу потребує термінового відновлення колективних прав корінного кримськотатарського народу, включаючи його право на самовизначення у формі національно-територіальної автономії Криму в складі незалежної України.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина законодавче забезпечити відновлення колективних прав кримськотатарського народу», – звернулися в меджлісі.