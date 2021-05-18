  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Повторення геноциду 1944 року». Меджліс звернувся до Зеленського із заявою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Повторення геноциду 1944 року». Меджліс звернувся до Зеленського із заявою
    Фото Укрінформ

    Рефат Чубаров: дії РФ є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу

    Меджліс кримськотатарського народу звернувся до президента України Володимира Зеленського, а також до міжнародної громадськості з проханням захистити права кримських татар. Відповідну заяву оприлюднив голова меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

    «Здійснення з боку державних органів Російської Федерації, яка окупувала Крим, системного тиску на кримськотатарський народ, включаючи заборону його представницьких інститутів - меджлісу кримськотатарського народу та курултаю кримськотатарського народу, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань, прискорене заселення півострову громадянами РФ з метою штучної зміни демографічного і етнічного складу населення Криму є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу», – наголошується у заяві меджлісу до 77-ї річниці геноциду кримськотатарського народу.

    В умовах ХХI століття, зазначається в заяві, над кримськотатарським народом знову нависла загроза знищення, якої можна уникнути тільки об'єднанням зусиль України і міжнародного співтовариства з деокупації Криму.

    «Меджліс кримськотатарського народу, шануючи пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, здійсненого комуністичним режимом СРСР 18 травня 1944 року, висловлюючи співчуття кожній родині кримських татар, всьому кримськотатарському народу у зв'язку з втратами рідних і близьких внаслідок депортації 18 травня 1944 року, заявляючи про незламність кримськотатарського народу в умовах російської окупації Криму і висловлюючи підтримку всім жителям Криму, які не сприймають російських окупантів, закликає міжнародне співтовариство об’єднатися навколо Кримської платформи і якомога швидше вжити термінових і жорстких заходів примусу РФ до дотримання норм міжнародного права», – йдеться в заяві.

    Зазначається, що усунення загрози знищення кримськотатарського народу потребує термінового відновлення колективних прав корінного кримськотатарського народу, включаючи його право на самовизначення у формі національно-територіальної автономії Криму в складі незалежної України.

    «Меджліс кримськотатарського народу закликає президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина законодавче забезпечити відновлення колективних прав кримськотатарського народу», – звернулися в меджлісі.

    Читайте також:

    Теги: Крим Росія Рефат Чубаров Меджліс Україна СРСР населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Повторення геноциду 1944 року». Меджліс звернувся до Зеленського із заявою