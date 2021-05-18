«Євробачення 2021». Українців по всьому світу закликали підтримати гурт Go A

Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня

Уже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021», в якому виступить представник від України – група Go_A.

З цієї нагоди відома продюсера Олена Мозгова закликали українців по всьому світу голосувати за наш гурт.

«Дорогі наші українці, яких розпорошило по світу. Сьогодні саме ви можете допомогти українському гурту і Україні. Не полінуйтесь і проголосуйте за представника України на Євробаченні. І зовсім не важливо, подобається вам пісня чи ні, просто візьміть і проголосуйте))! В єдності сила! Удачі вам, Go-A Band», – написала Олена на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший. Трансляція першого півфіналу розпочнеться у вівторок, 18 травня в 22:00.

Тим часом, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.