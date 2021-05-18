День пам’яті жертв депортації кримських татар: сталінські кати втілилися у режимників Путіна
Боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз
18 травня 1944 року сталінські кати почали раптову і жорстоку депортацію кримських татар з рідної землі.
Внаслідок цього брутального злочину від голоду, хвороб та виснаження у місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар. І це статистика тільки першого року! Насправді реальний розмір втрат важко встановити, бо ми добре пам’ятаємо, як робилась офіційна статистика в СРСР.
Безумовно, це був геноцид – один із найтяжчих злочинів, який може бути вчинений проти людства. Ще за часів мого президентства, 12 листопада 2015 року парламент України нарешті назвав речі своїми іменами і визнав депортацію 1944 року геноцидом.
На жаль, боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз, 77 років потому. Нині сталінські кати втілилися у цілком реальних режимників Путіна і чинять жорстокі і цинічні злочини над невинними людьми – викрадення, катування, позбавлення волі на півострові продовжуються.
З болем відчуваю як важко кримським татарам знов виживати у реаліях «русского міра». Звертаюся до братів-татарів: «Європейська Солідарність» з вами. Увесь цивілізований світ з вами!
Вірю, український суверенітет неодмінно буде відновлено на Кримському півострові і Крим повернеться до України. Слава незламному і вільнолюбному кримськотатарському народові! Слава Україні!
Джерело: блог Петра Порошенка