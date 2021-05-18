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    День пам’яті жертв депортації кримських татар: сталінські кати втілилися у режимників Путіна

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    День пам’яті жертв депортації кримських татар: сталінські кати втілилися у режимників Путіна

    Боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз

    18 травня 1944 року сталінські кати почали раптову і жорстоку депортацію кримських татар з рідної землі.

    Внаслідок цього брутального злочину від голоду, хвороб та виснаження у місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар. І це статистика тільки першого року! Насправді реальний розмір втрат важко встановити, бо ми добре пам’ятаємо, як робилась офіційна статистика в СРСР.

    Безумовно, це був геноцид – один із найтяжчих злочинів, який може бути вчинений проти людства. Ще за часів мого президентства, 12 листопада 2015 року парламент України нарешті назвав речі своїми іменами і визнав депортацію 1944 року геноцидом.

    На жаль, боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз, 77 років потому. Нині сталінські кати втілилися у цілком реальних режимників Путіна і чинять жорстокі і цинічні злочини над невинними людьми – викрадення, катування, позбавлення волі на півострові продовжуються.

    З болем відчуваю як важко кримським татарам знов виживати у реаліях «русского міра». Звертаюся до братів-татарів: «Європейська Солідарність» з вами. Увесь цивілізований світ з вами!

    Вірю, український суверенітет неодмінно буде відновлено на Кримському півострові і Крим повернеться до України. Слава незламному і вільнолюбному кримськотатарському народові! Слава Україні!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим кримські татари Росія геноцид СРСР суверенітет
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    День пам’яті жертв депортації кримських татар: сталінські кати втілилися у режимників Путіна