Речник МЗС розповів, як організують повернення українців із сектора Гази

Нині опрацьовується можливість репатріації українців через територію Єгипту

Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектора Газа. Близько 120 українців виявили бажання повернутися до України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У зв’язку із триваючими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян з анклаву. Як і у 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів», – розповів Ніколенко.

У МЗС продовжують моніторити розвиток безпекової ситуації. «Критично важливо, щоб у зоні конфлікту настав «режим тиші» для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.