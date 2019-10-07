Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий



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В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки ВАЗ

Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні

На трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, в результаті якої загинув водій легковика. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 жовтня, на 405 км траси Харків-Сімферополь на виїзді з міста Мелітополь.

Зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка МAN. В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки ВАЗ.

Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вирізали тіло водія з понівеченої машини та передали медичним працівникам.

Для запобігання загоряння бійці ДСНС змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.