Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий
Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні
На трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, в результаті якої загинув водій легковика. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 жовтня, на 405 км траси Харків-Сімферополь на виїзді з міста Мелітополь.
Зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка МAN. В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки ВАЗ.
Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вирізали тіло водія з понівеченої машини та передали медичним працівникам.
Для запобігання загоряння бійці ДСНС змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.