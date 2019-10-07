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    Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий

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    В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки ВАЗ - Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий
    В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки ВАЗ

    Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні

    На трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, в результаті якої загинув водій легковика. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 жовтня, на 405 км траси Харків-Сімферополь на виїзді з міста Мелітополь.

    Зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка МAN. В результаті ДТП загинув 25-річний водій автівки ВАЗ.

    Водія вантажівки каретою швидкої допомоги госпіталізували до міської лікарні.

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    Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий
    Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий
    Біля Мелітополя вантажівка врізалась у легковик, є загиблий

    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вирізали тіло водія з понівеченої машини та передали медичним працівникам.

    Для запобігання загоряння бійці ДСНС змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

     

    ДТП ДСНС вантажівки машини водій автомобіль рятувальники Запорізька область
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