Минулого тижня на пожежах у Києві загинуло двоє людей



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4 жовтня рятувальники ліквідували загорання покрівлі магазину на вул. Дорогожицькій, 2

За тиждень у столиці сталося 74 пожежі

Впродовж минулого тижня (з 30 вересня по 6 жовтня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 197 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 74 пожежі та 12 аварій. На пожежах загинуло 2 особи, травмовано та врятовано 4 особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 13 разів, ще 21 – для допомоги службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста виникла 1 пожежа на площі 0,03 га. Загалом з початку року здійснено 501 виїзд та ліквідовано загоряння на площі 151,852 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 2 виїзди для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено таких 515 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 143 виїзди).

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих немає. Загалом з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 69 людей, врятовано 25.

Як повідомлялося, 5 жовтня ввечері сталася пожежа у стоматологічній клініці на вул. Шота Руставелі, 26 у Печерському районі столиці