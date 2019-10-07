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    У Торецьку на шахті сталася пожежа, 212 гірників евакуювали

    • Розсилка
    У Торецьку на шахті сталася пожежа, 212 гірників евакуювали

    Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає

    У Донецькій області у м. Торецьку на ВП «Шахта «Центральна»» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1 026 м виникла пожежа.

    Про це повідомляє ДСНС України.

    «6 жовтня о 07 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація, що у м. Торецьку на ВП «Шахта «Центральна»» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1 026 м виникла пожежа. Жертв та постраждалих немає. На поверхню виведено 212 гірників. Робота шахти тимчасово призупинена», - йдеться у повідомленні.

    До гасіння залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

    До слова, Кабмін пропонує Раді додатково виділити 1 млрд грн шахтарям

    Згідно з повідомленням, ці кошти будуть використані для погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.Також кошти будуть виділені на підвищення ефективності роботи підприємств, заходи з модернізації та реструктуризації галузі, введення в експлуатацію нових лав, що сприятиме зменшенню дотаційною навантаження на бюджет.

     

    пожежа шахта Донеччина
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