У Торецьку на шахті сталася пожежа, 212 гірників евакуювали



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Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає

У Донецькій області у м. Торецьку на ВП «Шахта «Центральна»» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1 026 м виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

«6 жовтня о 07 год. 15 хв. до ДСНС надійшла інформація, що у м. Торецьку на ВП «Шахта «Центральна»» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1 026 м виникла пожежа. Жертв та постраждалих немає. На поверхню виведено 212 гірників. Робота шахти тимчасово призупинена», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

До слова, Кабмін пропонує Раді додатково виділити 1 млрд грн шахтарям.

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть використані для погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.Також кошти будуть виділені на підвищення ефективності роботи підприємств, заходи з модернізації та реструктуризації галузі, введення в експлуатацію нових лав, що сприятиме зменшенню дотаційною навантаження на бюджет.